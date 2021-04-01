«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

أطلق أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، اليوم الخميس، مسابقته الجديدة "الفن بنكهة فرعونية"، معلنا إهداء الأعمال الفائزة بجوائزها وقيمتها 700 ألف جنيه إلى المتحف المصري.وقال بيان لأتيليه العرب، اليوم الخميس، إنه مواكبة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات ونقل المومياوات، يأتي تفاعل "ضي" مع الحدث بمسابقة ترعاها مؤسسة الزاهدية للثقاقة والإبداع.وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ومدير أتيليه جدة، إن جميع الأعمال الفائزة بالمسابقة ستهدى إلى المتحف الكبير ومتحف الحضارات من عاشق الفن المصري الشيخ طلال زاهد والذي تعود فكرة المسابقة إليه.وأشار قنديل إلى تحديد القواعد المنظمة للمسابقة فى مجالات التصوير والرسم والجرافيك والنحت والخزف، حيث يحق لكل فنان المشاركة فى أكثر من مجال فنى، وهى غير مشروطة بسن.وقال الشيخ طلال زاهد، إنه فى صباح 8 أغسطس 2020 شاهد برنامجا تلفزيونيا عن قرب افتتاح أحد أعظم المتاحف فى العالم، متحف التراث الفرعونى بالهرم، واتخذ قراره بالتنسيق مع هشام قنديل لعمل مسابقة ومعرض فنى للنحت والتصوير والخزف يكون مواكبا لافتتاح هذا الصرح الحضاري الجبار، على أن تكون جميع الأعمال جديدة ومستوحاة من التراث الفرعونى الفذ، لافتا إلى إهداء الأعمال الفائزة إلى المتحف المصري.ونوه قنديل إلى شروط أساسية كإرسال صورة العمل الفنى بجودة عالية 300 ميجا بيكسل مدون عليها اسم العمل الفنى والتقنية واتجاه العمل وعدد الأجزاء المكونة للعمل وصورة الرقم القومى أو جواز السفر وصورة شخصية.وبالنسبة للأعمال ذات الأبعاد الثلاثة "النحت"، يجب إرسال صورة للعمل من جميع الاتجاهات والخامة المستخدمة، وإرسال المادة المطلوبة من خلال البريد الإلكترونى مع سيرة ذاتية مختصرة باللغتين العربية والإنجليزية، مع حق جميع المشاركين فى استلام أعمالهم بعد انتهاء العرض بمدة لا تتجاوز 30 يوما، ويبدأ استلام صور الأعمال المشاركة بدءا من 1 سبتمبر 2021 حتى 1 ديسمبر 2021.وتم رصد 700 ألف جنيه جوائز للمسابقة، الجائزة الأولى بقيمة 70 ألف جنيه مصرى والجائزة الثانية بقيمة 40 ألف جنيه مصرى والجائزة الثالثة بقيمة 30 ألف جنيه مصرى.