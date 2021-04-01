«التعليم» تفتح باب الترشح لرئيس ووكيل لجنة الامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، فتح باب الترشح للتقدم للعمل لمن يرغب فى تولي مهام لرئيس لجنة أو وكيل لجنة الامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۱۲۰۲۰وطالبت الوزارة، جميع رؤساء اللجان على مستوى جميع المحافظات، من خلال مستند رسمي، موقع من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وخالد عبد الحكم، المشرف على الإدارة العامة للامتحانات، أنه على الراغبين للتقدم للترشح الدخول على موقع الوزارة في الفترة من ۲۰۲۱۳۳۰ إلى ۲۰۲۱٤۲ لطبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة وملء البيانات الموجودة بالاستمارة واعتمادها من جهة العمل، مع إرفاق بيان حالة وظيفية، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكذلك صورة ضوئية، وتقديم هذه المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات، وذلك يوم الأثنين الموافق ٣ ٤ ۲۰۲۱.وطالبت الوزارة، رؤساء اللجان وضع إعلان داخل اللجنة، في مكان واضح والتنبيه على من ينطبق عليهم الشروط بالتقدم لمن يرغب.جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة، ستعقد فى يوليو المقبل، إلكترونيًا لأول مرة، فى لجان معقمة بالمدارس، على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.