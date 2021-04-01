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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لمشرف بشركة خدمات تاجر في الحشيش

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:17 م
حبس
حبس
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المؤبد لمشرف بشركة خدمات بترولية لاتجاره في جوهر الحشيش وتغريمه 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الشربيني وكامل سمير كامل جرجس.

كشف قرار الإحالة قيام المتهم عبد الكريم. ع مشرف بشركة خدمات بترولية، بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم المعادي أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ما أن شاهده والقوة المرافقة حتى ترجل من سيارته وألقى علبة سجائر ظهر منها بعض المضبوطات، فضبطه وبتفتيشه وتفتيش سيارته عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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