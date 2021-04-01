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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:16 م
غلق مقاهي
غلق مقاهي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بالمرور الدوري على المقاهي والكافيهات للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات والعمل بطاقة 25% ومنع "الشيشة"، ضمن متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وشن حي غرب مدينة أسيوط برئاسة محمد بشير، حملات مفاجئة على المقاهي لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمصادرة 32 شيشة وإيداعها مخازن الحي وغلق وتشميع بعض المقاهي المخالفة، وتحرير 12 محضرا بمنطقة الجامع الكبير ومنطقة المجاهدين وشارع 26 يوليو بدائرة الحي.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد وجه بشن حملات رقابية دورية صباحية ومسائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمرور على كافة المحلات والمقاهي والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه بتكثيف حملات التوعية وتوزيع منشورات توعوية بالوقاية من المرض.
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط
مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

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