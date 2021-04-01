رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع نهاية التقدم.. 169 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:16 م
طلب تصالح على مخالفات
طلب تصالح على مخالفات البناء
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 169 ألف و669 طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهي المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من استقبال وتلقي طلبات التصالح من المواطنين.

وأكد القاضي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه تم مناشدة المواطنين وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون وتقنين أوضاع المواطنين المخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه منذ بداية فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للتسهيل على المواطنين، تم العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذلك أيام العطلات الرسمية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من رؤساء المراكز العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في المخالفات والراغبين في التصالح مع الدولة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمخالفات البناء العشوائي.

وأضاف أنه تم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بالتقدم للتصالح في مخالفات البناء، لتقديمها للجهات المختصة لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدًا أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وضبط وحوكمة العمران.
مع نهاية التقدم.. 169 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا
مع نهاية التقدم.. 169 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا
مع نهاية التقدم.. 169 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا
مع نهاية التقدم.. 169 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

الصحة العالمية: زيادة مقلقة في إصابات كورونا بـ14 دولة بالشرق المتوسط

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

شيماء محمود: المسابقات الفنية متنفس داعم لمجال النقد فى مصر

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية