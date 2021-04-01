12 معرض «أهلا رمضان» تعرض السلع بتخفيضات 15% في القليوبية

قال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين في القليوبية، إنه جاري الإعداد لـ12 معرض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.وتوفر المعارض جميع متطلبات المواطن من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.وأضاف أحمد، أنه جاري تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية فى الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.