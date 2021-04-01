مصيف «بلطيم» بكفر الشيخ يتزين لاستقبال أعياد الربيع

قال العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق المدينة المختلفة، وكذلك تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.وأضاف عبد القوي، أنه يتابع باستمرار أعمال النظافة والتجميل بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، وبالإضافة إلى دهان البلدورات بالطرق العامة ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة بالمدينة.وكذلك أيضا قص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والتجميل وفريق الصيانة والمرافق والإنارة العامة والحملة الصحية والحملة الميكانيكية والإشغالات، وذلك بمناطق المدينة المختلفة ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المدينة بالفترة الصباحية، وكذلك الفترة المسائية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.وشدد رئيس مصيف بلطيم، على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة المصيف كمدينة سياحية والاستعداد لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم وصيف 2021.