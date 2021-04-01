‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

حصدت الفنانة أمنية أشرف، المركز الثاني مناصفة مع الفنانة آية مصطفى، لجائزة فاروق حسني للفنون في دورتها الثانية.وقالت في حوارها لـ«الدستور»، إنها تأثرت في عملها الفائز بجائزة بالعرائس اليابانية، لافته إلى أن هذا النوع من العرائس يشبه الأطفال وإلى نص الحوار:- ماذا تمثل لكي جائزة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون؟فخر وشرف كبير حصولي على المركز الثاني في مسابقه مؤسسة فاروق حسني في التصوير "الرسم"، وتشجعنى على الاستمرار والإنتاج الفني.- حدثينا عن فلسفة العمل الفائز؟العمل الذي شاركت به، وحصلت من خلاله على الجائزة يتكون من لوحتين، تأثرت فيهما بالعرائس اليابانية، لأن هذا النوع من العرائس يشبه الأطفال، وأرد أن أخلق عالم خيالي للعرائس مثل الأطفال عندما تلعب بالمخدات، وتتخيل أنها قلعة أو بيت، ومن هنا تخيلت في العمل أن هذه العرائس دائما مخزنه أو معروضة في صناديق، وكأنها خلقت عالم خيالي تلعب فيه من خلال هذه الصناديق.-هل شاركت في مسابقات من قبل؟لم أشارك، ومسابقة فاروق حسني للفنون، تعد الأولى، لكني شاركت فى عدة معارض مختلفة.-هل هذه المسابقات تساعد في نشر الفنون الجادة؟هذه المسابقات تدعم الشباب، وتلقى الضوء على أعمالهم، وهو ما يحتاجه الفنان، ويعتبره حافزًا له، وتمكن الشباب من تطوير نفسه، وأن ينتج أعمالا أكثر ويستكمل مسيرته.-هل يتأثر الفن التشكيلي وخاصة «الرسم» بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم؟التكنولوجيا ساعدت في تطوير الفن وفتحت آفاق واسعة له كان صعب الوصول إليها وساعدت في ظهور أنواع جديدة من الفن مثل: الفيديو ارت، والأعمال التي تدمج بين الفن الترديشنال والديجيتال.