اتحاد التشييد والبناء يخاطب الشركات بشأن تنفيذ منظومة المياه في العلمين

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الثالثة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة منظومة المياه بملحقاتها بمركز العلمين السياحي، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص الشروط والفنية والمواصفات، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 95500 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاربعاء الموافق 14 أبريل بمقر الجهاز، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 5 مايو، لافتًا إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في وقت لاحق، وحيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.