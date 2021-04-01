حملة على أسواق الياميش في الإسكندرية قبل شهر رمضان

شنت الرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية خاصة السلع الغذائية المرتبطة بشهر رمضان من البلح والتمور والياميش لضبط الأسواق وحفاظًا على صحة المواطنين.وأسفرت الحملات عن ضبط 1900 كجم قراصيا مجففة مجهولة المصدر لعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة، وسحب عينات من مخازن السلاسل التجارية الشهيرة والمحلات الكبرى من بلح وتمور وتمر هندى وتين مجفف وقمر الدين وياميش رمضان وإرسالها لمعامل التحليل المختصة لبيان مدى مطابقتها من عدمه.كما تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.