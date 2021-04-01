الصحة العالمية: لم نرصد أعراض جديدة بالتزامن مع تحور كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد أعراض جديدة تم رصدها من جانب منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع تحور فيروس كورونا في عدد من البلدان.وأضاف أن المنظمة تتابع عن كثب بيانات إصابات المرضى في كافة الدول للوصول إلى حقائق أو بيانات جديدة حول ظهور أعراض جديدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.