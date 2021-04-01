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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث و المشرف على كلية الفنون الجميلة فعاليات المعرض الفني بعنوان انفعالات نسجية "بحث منظر" للفنانة الدكتورة رحاب أحمد زكى مدرس النسجيات بكلية التربية النوعية

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة فعاليات المعرض الفني بعنوان انفعالات نسجية "بحث منظر" للفنانة الدكتورة رحاب أحمد زكى مدرس النسجيات بكلية التربية النوعية.

والذي نظمته إدارة كلية التربية النوعية بقاعة عرضها وذلك على هامش صالون البحوث التربوية والنوعية في نسخته الثانية.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور وجدي رفعت عميد الكلية، وبحضور الدكتور محمد جلال على وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أطياف محمد يوسف وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة،و لفيف ن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

واستمع نائب رئيس الجامعة لشرح من الدكتورة رحاب زكى عن فكرة المعرض والتي تناقش الاستفادة من تطبيقات العلاج بالفن لعمل معلقات نسجية معاصرة من خلال عمل لوحات فنية وتشكيلية وتصميمات نسجية الهدف منها علاج الحالات النفسية والإنسانية للمتلقى ويضم المعرض حوالي أكثر من 16 عملا فنيا متنوع من المواد الطبيعية وخامات النسيج.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بجودة المعروضات النسجية واللوحات الفنية وفكرتها الإبداعية المبتكرة في استخدام الفنون بشكل عام والنسيج بشكل خاص للعلاج النفسي والانسانى وإعطاء الفرصة للفنان عن طريق اللوحات الفنية في إبراز انفعالات إنسانية وصور وأفكار معينة للمتلقي أو المريض والتي تخاطبه وتعبر عنه أو تلمس حالته النفسية بما يساهم في تقبل المريض أو المتلقي لفكرة العلاج الفني لتميزها بالطابع الجمالي،مشيداَ في الوقت ذاته بما تقدمه كلية التربية النوعية بمختلف أقسامها من أنشطة موسيقية وفنية والذي يعكس ما تتمتع به الكلية من عمل دوؤب وجهد متميز مشترك جمع بين خبرة أعضاء هيئة التدريس وموهبة ونشاط الطلاب والذي يمثل قدوة يحتذي به لكافة كليات الجامعات، مؤكدًا أن الجامعة لم ولن تبخل بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة واللازمة لدعم الطلاب وتطوير العمل ورفع مستوى الآداء بالكلية والاهتمام كذلك بتأهيل الكلية للخروج بمنتجاتهم المميزة ومواهبهم الفريدة لتنافس على مستوى الجامعات المصرية.

كما أعقب ذلك حضور نائب رئيس الجامعة لفعاليات صالون البحوث التربوية والنوعية والذي نظمته إدارة الكلية فى نسخته الثانية لمناقشة قضية العولمة من حيث النشأة ومجالاتها المختلفة والتركيز على العولمة الثقافية في ظل جائحة كورونا وتبادل المعلومات والثقافات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030م.

و في مستهل اللقاء أستمع نائب رئيس الجامعة لشرح من الدكتور حسام الدين جلال على مدرس التصميم بقسم التربية الفنية بالكلية لفكرة معرضه بعنوان رؤية تصميمية من خلال التصوير الرقمي ما بين حدود المجال البصري والرؤية المجهرية "بين ايديك" والذي يوضح كيفية استخدام التصوير الرقمي بكاميرات بسيطة وعن طريق تكبيرها هذه الصور لنجد عالم آخر ملئ بالعناصر الفنية والجمالية التي تغذى الفنان وتساعده على إشباع رؤيته.

كما أستمع نائب رئيس الجامعة لشرح من الدكتور على ممدوح المدرس بقسم التربية الموسيقية حول برنامجه الجديدة لتطوير حساب أبعاد آلة الناي حيث يهدف البرنامج إلى حساب أبعاد ثقوب جميع الدرجات الصوتية المختلفة لآلة الناي كما يتيح البرنامج لباحثين الموسيقى العربية تخصص آلة الناي في تطويرها وإدخال التغيرات عليها من خلال حساب الدرجات الصوتية المختلفة ويساعد فى صناعة أطوال الناي المختلفة وتحديد أماكن ثقوب الآلة بسهولة وذلك بهدف تطوير البرنامج وتحويله لجهاز متعدد الأغراض وآلة الدوبل ناي والناي الالكتروني.

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