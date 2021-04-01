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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تتوسع في افتتاح مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لمنع الزحام

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:10 م
افتتاح مكاتب الشهر
افتتاح مكاتب الشهر العقاري
حسام محفوظ
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تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، التوسع في تطبيق مشروع سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات لتقليل الزحام بالمكاتب.

وعملت الوزارة خلال الشهور الماضية علي فتح مكاتب شهر عقاري وتوثيق جديدة، بالمحافظات والمدن الجديدة أيضا لتقريب فروع التوثيق لطالبي الخدمة بصورة حضارية، وذلك من خلال الاستعانة بوسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع بتوفير فروع توثيق متنقلة مُجهزة بأحدث الوسائل لتلبية الخدمة.

وتعمل الوزارة على توفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة، للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

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