أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الخميس 01/أبريل/2021 - 12:09 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ 3.5 جنيه.
البطاطس بـ 3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 4 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 7 جنيهات.
الكوسة بـ 6 جنيهات.
الخيار بـ 6 جنيهات.
الجوافة بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.
البسلة بـ 5 جنيهات.
الليمون بـ 20 جنيها.
اليوسفي بـ 8 جنيهات.
الموز البلدي بـ 9 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 20 جنيها.
التفاح الإيطالي 22 جنيها.
البرتقال بسرة 9 جنيهات.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:
الطماطم بـ 3.5 جنيه.
البطاطس بـ 3 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 4 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 7 جنيهات.
الكوسة بـ 6 جنيهات.
الخيار بـ 6 جنيهات.
الجوافة بـ 6 جنيهات.
الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.
الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات.
الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيهات.
الفلفل البلدي بـ 6 جنيهات.
الفلفل الألوان بـ 14 جنيها.
البسلة بـ 5 جنيهات.
الليمون بـ 20 جنيها.
اليوسفي بـ 8 جنيهات.
الموز البلدي بـ 9 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 20 جنيها.
التفاح الإيطالي 22 جنيها.
البرتقال بسرة 9 جنيهات.