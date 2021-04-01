الحبس شهر لمنتج شهير لامتناعه عن سداد متجمد نفقة لنجله

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة بحبس "ع.م" منتج شهير؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة صغير لابنه من زوجته الإيطالية وتدعي ايميليا براسيا والمقدرة بـ172 ألف جنيه.وكان شعبان سيد محامى زوجة المنتج "ع.م" أقام دعوى حبس امام محكمة اسرة مصر الجديدة قيدت برقم 1220 لسنة 2020 ضده لامتناعه عن سداد نفقة صغير لصالح موكلته طليقته وحاضنة ابنهوكانت محكمة أسرة مصر الجديدة قضت بإلزام منتج شهير بدفع متجمد نفقة صغير قدرها 172 ألف جنيه أو حبسه فى حالة الامتناع عن السداد، لصالح ابنه من طليقته الإيطالية.