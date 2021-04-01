الرئيس القبرصي يعقد اجتماعًا مع رئيس وزراء اليونان.. غدًا

يعقد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس مؤتمرًا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي غدًا الجمعة، وذلك قبل انعقاد اجتماع بشأن قبرص في جنيف نهاية الشهر الجاري.وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستوليديس، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية اليوم الخميس - إن يجرى تنظيم الاستعدادات وإجراء المشاورات قبل انعقاد الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إذ يعتزم جمع أطراف القضية القبرصية في جنيف نهاية أبريل.وأشارت الأمم المتحدة في وقت سابق إلى أن هدف الاجتماع سيكون تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للأطراف للتفاوض على حلّ دائم لمشكلة قبرص.