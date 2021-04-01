ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مصنع في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة اليوم الخميس، على الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.وقالت المديرية، في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط نصف طن لحوم بقرية وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة حي المناخ، وذلك بناء على التقرير الطبي المفصل من الدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1206 لسنة 2021 جنح المناخ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.