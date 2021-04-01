الرئيس الألماني فرانك يتلقى أول جرعة من لقاح «أسترازينيكا»

تلقى اليوم الخميس ألرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أول جرعة من لقاح أسترازينيكا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يأتي هذا فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس، 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في ألمانيا إلى مليونين و833173 حالة.