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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تسجل 5611 إصابة جديدة و50 وفاة بكورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:07 م
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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سجلت بلجيكا 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما أوردت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس أنه يوجد 2929 حالة حاليا بالمستشفيات، ونقل 755مريضا إلى العناية المركزة، ووفاة 50 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم تسجيل 882 ألفا و453 حالة إصابة 453، بينما تم نقل 63 ألفا و160 حالة إلى المستشفى، بينما توفي 23 ألفا و16 شخصا بسببه.

يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بلجيكا، بينما حصل 260 ألفا و514 على الجرعة الثانية للقاح.

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