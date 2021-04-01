طوكيو تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الحكومة المحلية للعاصمة اليابانية (طوكيو) 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، اليوم الخميس، بأن الحكومة اليابانية قررت صباح اليوم تحديد أجزاء من محافظات أوساكا ومياجي وهيوجو كمناطق سيتم فيها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد فيروس كورونا، بعد أن تضررت بشدة في ضوء زيادة عدد الإصابات.وأكدت حكومة (طوكيو) في بيان بهذا الشأن، أن عدد مرضى كوفيد-19 المصابين بأمراض خطيرة، وفقًا لمعايير حكومة العاصمة ارتفع إلى 44 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة في طوكيو الآن 121 ألفا و461 حالة.وشهدت (أوساكا) ارتفاعا في حالات الإصابة في الأيام الأخيرة، حيث أكد حاكم الولاية هيروفومي يوشيمورا أن أعداد الإصابة اليومية من المرجح أن ترتفع في نهاية المطاف بأعداد أعلى بكثير من الذروة السابقة