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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن فتح باب المشاركة في مسابقة "العزف والغناء على آلة السمسمية"، والتي اقترحتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن محور تعزيز التراث الثقافي، وتنمية وتشجيع المواهب بشكل عام والشباب منهم على وجه الخصوص، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية ببور سعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021.

وتتضمن المسابقة أولا الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين، الأول من فنون الضمة التراثية والثانى من فنون السمسمية، لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد، غناء (من 2 - 3 مغنين مع السمسمية وآلة إيقاع، مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية، على أن لا تزيد مدة كل عمل عن خمس دقائق، والجائزة الأولى 10000 جنيه، الثانية 8000 جنيه، الثالثة 5000 جنيه.

وجاء ثانيا، العزف المنفرد على السمسمية للكبار من 18 سنة لمقطوعتين؛ الأولى عمل تراثي من فن الضمة، والثانية مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية، ولا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق، الجائزة الأولى 7000 جنيه، الثانية 5000 جنيه، الثالثة 3000 جنيه.

ونوهت لثالثا، العزف المنفرد على السمسمية للبراعم من 8 - 17 سنة لمقطوعتين؛ الأولى عمل تراثي من فن الضمة، والثانية مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق) الجائزة الأولى 5000 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2000 جنيه.

على أن آخر موعد للمشاركة في المسابقة يوم 25 مايو 2021، ويتم الإعلان عن نتيجة المسابقة وأسماء الفائزين يوم 31 مايو 2021.

وتيسيرًا على الراغبين في المشاركة يمكن التقدم للمسابقة بإحدى الطرق التالية: المشاركة بعرض الأعمال لايف أمام لجنة التحكيم خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو 2021 بقصر ثقافة بور سعيد، علمًا بأن المسابقة لا توفر وسائل انتقال أو إقامة للمتسابقين، التسجيل بالمسابقة وإرسال الأعمال أونلاين عن طريق ملئ الاستمارة وتحميل فيديوهات الأعمال على اللينك التالي https:forms.gleEH7HvFEva4cRsAZE7.

أو تسليم اسطوانة مدمجة أو فلاش ميموري يحتوي على فيديو الأعمال المراد المشاركة إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، ساحة دار الأوبرا، وطباعة استمارة المشاركة الموجودة على موقع المجلس الأعلى للثقافة أو صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وإرسالها بعد ملأها مرفقا بها اسطوانة مدمجة أو فلاش ميموري يتضمن الفيديوهات المراد المشاركة بها وترسل بالبريد على العنوان التالي: (المجلس الأعلى للثقافة "إدارة المسابقات"، ا ش الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية).

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