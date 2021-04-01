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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شهيد و92 مصابا و298 معتقلا فلسطينيا في مارس

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:05 م
معتقلا فلسطينيا
معتقلا فلسطينيا
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ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في تقريرها الثالث، حول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، بحق أبناء فلسطين خلال شهر مارس المنصرم، أن هذه الانتهاكات أسفرت عن وقوع شهيد، وإصابة 92 آخرين بجروح مختلفة بينهم 3 أطفال و8 سيدات، واعتقال 298 مواطنا، بينهم 6 سيدات، و10 أطفال.

وأوضحت "وفا"، في تقريرها الذي نشرته، اليوم الخميس، أن المعلومات اعتمدت على شبكة مراسلي الوكالة وأبرز ماقامت به القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها العاصمة المحتلة، وقطاع غزة، مشيرة إلى أنه خلال شهر مارس الماضي اقُتحم المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين 46 اقتحاما، تحت حماية القوات الإسرائيلية، حيث بلغ مجموع المستوطنين الذين اقتحموا المسجد خلال الشهر الماضي وأدوا فيه طقوسا تلمودية 3،180 مستوطنا.

ورصدت "وفا" في تقريرها للشهر الماضي 51 اعتداء للمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم، أسفرت عن إصابة 7 مواطنين، بينهم سيدة، بجروح مختلفة، ومن أبرز الانتهاكات، الاعتداء على دير الكنيسة الرومانية في مدينة القدس المحتلة ومحاولة إشعال النار فيه، ودهس مواطن قرب قلقيلية، واقتحام الموقع الأثري في سبسطية ليومين متاليين، وحي الطيرة في رام الله، والأماكن الدينية الإسلامية في عورتا بنابلس وكفل حارس بسلفيت، ومبنى البرج الأثري في السموع، والاعتداء على صحفيين في القدس، وتحطيم غرفة زراعية ومهاجمة عائلة في سلفيت، واقتلاع أشجار زيتون والاعتداء على مزارعين في بيت لحم واقتلاع أشتال زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس، والاعتداء على مزارعين وشاب في رام الله وسلفيت، وتجريف أراض في الأغوار والخليل.

كما نفذت القوات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي 40 عملية هدم، شملت منازل ومساكن ومنشآت وخياما وجدرانا استنادية، وأصدرت القوات خلال شهر مارس الماضي 162 قرارا بالهدم ووقف بناء في منازل ومساكن ومنشآت، واستولت على 17 دونما من أراضي قرى حارس، وسرطة، وبروقين غرب سلفيت لصالح شق طريق استيطاني، والاستيلاء على 658،345 دونما من أراضي بلدة العبيدية لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات، وصادقت على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

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