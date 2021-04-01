ميناء الإسكندرية يستقبل 129 ألف طن سلع

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 129202 طن، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1250 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 10618 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة.وفى ذات السياق بلغ إجمالي عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 32 سفينة، كما خرج قطار مكون من 30 عربة محملة بالفحم متجهة من ميناء الدخيلة إلى التبين.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية والقياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.