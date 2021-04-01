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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن ضوابط اختيار المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:04 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وأعلنت الوزارة، فتح باب التقدم للعمل بأعمال الامتحانات، فى منصب رئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة، لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20202021.

وحددت الوزارة الشروط والضوابط الخاصة بتلك الأعمال المهام:

أولًا: الموانع التي تعيق الاشتراك في أعمال الامتحانات وقد تصل الى الحرمان من أعمال الامتحانات:

- توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا - مالم يتم محو الجزاء - عدا (الإنذار الخصم من الأجر خمسة أيام، إضافة إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم
- أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.
- أن يكون للمرشح أقارب من المتقدمين للامتحانات حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية


ثانيا: شروط خاصة بشأن من يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل أو رئيس لجنة إدارة:

- شرط الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
-أن يكون كل من رئيس اللجنة، ووكيل اللجنة، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل، والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2019 بشأن الخدمة المدنية.
- يشترط الخبرة في أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة).
- توافر سمات شخصية وقيادية تسهم في النهوض بالعمل
- يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام
-ألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها


ثالثا: ضوابط العمل لمن يكلف رئيس أو وكيل لجنة:

- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوى للعام التابعة للجنة المرشح لها
- ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين باللجنة المرشح لها.

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