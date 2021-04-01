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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عبور وانتصار» تعود من جديد ابتداء من غد الجمعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "عبور وانتصار" من إنتاج الفرقة، سيقدم من جديد ابتداء من غد الجمعة الموافق 2 أبريل حتى 10 أبريل الجاري، في تمام السابعة والنصف يوميا ماعدا الثلاثاء، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة.

يذكر أن مسرحية "عبور وانتصار" وطنية استعراضية، تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973، وتعد من العروض المسرحية الوطنية الهادفة التي قدمها البيت الفني للمسرح الفترة الأخيرة، حيث تهدف إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة المهمة في تاريخ مصر.

"عبور وانتصار" من بطولة هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، عادل شعبان، وإيمان سالم، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.

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