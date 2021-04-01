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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والأردن وهولندا تتصدى لتحديات أمن المياه والطاقة والغذاء

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:03 م
الإمارات والأردن
الإمارات والأردن
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تتعاون دولة الإمارات والأردن وهولندا، من أجل تسليط الضوء والتصدي للتحديات التي تواجه أمن المياه والطاقة والغذاء، وذلك من خلال إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وستُتوّج جهود الدول الثلاث وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس بعقد " قمة المياه والطاقة والغذاء " الرفيعة المستوى ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي" يومي 19 و20 يناير 2022، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتجمع بين وضع السياسات واقتراح الحلول العملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء، باعتبارها من أهم الموارد التي لا غنى عنها لاستمرار حياة البشر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المُستدامة ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن الإمارات مختبر حي للابتكار في مجال تقنيات إنتاج الأغذية في المناخات الجافة، وإكسبو 2020 دبي، بصفته ملتقى عالميا مكرَّسا لتقديم حلول للتحديات الأكثر إلحاحا، يوفر لدولة الإمارات وهولندا والأردن فرصة هامة للتعاون في سبيل تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة يمكن مشاركتها مع العالم.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري "تتشارك الأردن والإمارات وهولندا في العديد من التحديات التي تتعلَّق بأمن المياه والطاقة والغذاء لذا، أصبح من الضروري التعاون وتبادل المعارف والخبرات في هذه المجالات؛ لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

من ناحيتها، أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إلى أن التكامل بين قطاعي الطاقة والمياه، يعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه؛ بما يلبي احتياجات قطاع الزراعة بشكل أكفأ وأفضل ويؤدي إلى تحقيق مساعي الدول في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقة".

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