رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الاستثمار في الشباب المصري».. معسكر بجامعة سوهاج

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:02 م
معسكر بجامعة سوهاج
معسكر بجامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
نظمت حاضنة مسار لريادة الأعمال بجامعة سوهاج، معسكر تدريبي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب المصري"، وذلك في الفترة من 28 مارس وحتى الأول من إبريل الحالي.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز الدخل الريفي لتطوير سلاسل القيمة بمحافظة سوهاج والممول من الحكومة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة.

وقال عزيز أن المعسكر تنفذه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة إنرووت للتنمية بمشاركة 100 شاب وفتاة من قرى ومركز طهطا، بمقر الحاضنة بمبنى كلية التربية النوعية بحرم الجامعة القديم، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز الدخل المادي لشباب وفتيات القرى، ضمن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف، موضحًا أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وذلك في إطار دور الجامعة في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في المحافظة.

وقال الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن المعسكر يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ودعم رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وأيضا تعزيز الإقتصاد المحلى لمحافظة سوهاج، مضيفًا أنه سيتم احتضان المشروعات المبشرة ودعمها فنيًا.

ومن الجدير بالذكر أنه يحاضر بتدريبات المعسكر أكمل نجاتي الخبير المالي وعضو مجلس الشيوخ، ووائل رشاد خبير التنمية.

موضوعات متعلقة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

شيماء محمود: المسابقات الفنية متنفس داعم لمجال النقد فى مصر

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية