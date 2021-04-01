«الاستثمار في الشباب المصري».. معسكر بجامعة سوهاج

نظمت حاضنة مسار لريادة الأعمال بجامعة سوهاج، معسكر تدريبي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب المصري"، وذلك في الفترة من 28 مارس وحتى الأول من إبريل الحالي.صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر يأتي ضمن فعاليات مشروع تعزيز الدخل الريفي لتطوير سلاسل القيمة بمحافظة سوهاج والممول من الحكومة السويسرية والسفارة السويسرية بالقاهرة.وقال عزيز أن المعسكر تنفذه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة إنرووت للتنمية بمشاركة 100 شاب وفتاة من قرى ومركز طهطا، بمقر الحاضنة بمبنى كلية التربية النوعية بحرم الجامعة القديم، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز الدخل المادي لشباب وفتيات القرى، ضمن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف، موضحًا أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وذلك في إطار دور الجامعة في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين في المحافظة.وقال الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار، أن المعسكر يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب ودعم رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وأيضا تعزيز الإقتصاد المحلى لمحافظة سوهاج، مضيفًا أنه سيتم احتضان المشروعات المبشرة ودعمها فنيًا.ومن الجدير بالذكر أنه يحاضر بتدريبات المعسكر أكمل نجاتي الخبير المالي وعضو مجلس الشيوخ، ووائل رشاد خبير التنمية.