الصين تتمسك بدور «آسيان» في استعادة الاستقرار بميانمار

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس إن بلاده تدعم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في التمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لميانمار، والمساعدة في وقف الفوضى واستعادة الاستقرار هناك من خلال الرابطة.وأضاف وانج خلال محادثات مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان الذي يزور الصين حاليا ان الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، وتعميق التعاون العملي مع سنغافورة، وبذل جهود مشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الحوكمة العالمية.وتابع أنه يتعين على البلدين العمل معا لمعارضة "قومية اللقاحات" ومنع "فجوة اللقاحات"، داعيا الجانبين إلى الارتقاء المشترك بمستوى العلاقات بين الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).من جانبه، قال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان خلال المحادثات - إن بلاده مستعدة لتبادل وجهات النظر مع الصين بشأن الارتقاء باتفاقية التجارة الحرة بين آسيان والصين، وتعزيز مستوى التعاون بين آسيان والصين.وفي سياق متصل، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون - خلال مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ميانمار - إن الصين تشعر بالقلق إزاء الوضع في ميانمار، خاصة وأن العنف وإراقة الدماء لا يخدم مصالح أي طرف، وشعب ميانمار هو الذي يعاني.وأضاف جيون أن الصين تأمل أن تحافظ جميع الأطراف في ميانمار على الهدوء، وأن تمارس ضبط النفس، وتتخذ إجراءات بناءة لخفض التصعيد في الوضع وتهدئة التوترات، داعيا إلى حماية أرواح وممتلكات شعب ميانمار والمواطنين الأجانب والشركات، معتبرا أي هجوم عليهم بأنه غير مقبول.وتابع بالقول "إن الصين، كجار قريب، تتابع الوضع في ميانمار عن كثب، وتعمل مع جميع الأطراف في ميانمار وتشارك بنشاط في بناء توافق في الآراء في مجلس الأمن، وتؤكد على أن جميع الأطراف في ميانمار يجب أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الوطني والتنمية، وتعمل من أجل تحقيق المصالح الأساسية للشعب، وتسعى لإيجاد حل للأزمة ضمن الإطار الدستوري والقانوني من خلال الحوار والمشاورات، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومواصلة دفع التحول الديمقراطي في ميانمار".واعتبر جيون أن الحفاظ على السلام والاستقرار في ميانمار يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وأنه إذا انزلقت ميانمار إلى اضطرابات طويلة الأمد، فستكون كارثة على ميانمار والمنطقة ككل.ودعا المجتمع الدولي، على أساس احترام سيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، إلى تكثيف جهوده الدبلوماسية وتشجيع الأطراف على تضييق الخلافات من أجل إيجاد مخرج، مشيرا إلى أن الضغط من جانب واحد والدعوة إلى فرض عقوبات أو إجراءات قسرية أخرى لن يؤدي سوى إلى تفاقم التوتر والمواجهة وزيادة تعقيد الوضع، وهو أمر غير بناء بأي حال من الأحوال.وأوضح جيون أن مجلس الأمن كرر في عدة مناسبات دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتأمل الصين أن يقوم المبعوث الخاص بدور بناء من خلال إجراءات ملموسة.ولفت إلى أن ميانمار عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتدعم الصين آسيان في التمسك بمبادئ عدم التدخل وبناء التوافق، وإجراء الوساطة بطريقة آسيان والقيام بدور إيجابي في تخفيف الوضع في ميانمار، منوها في هذا الصدد إلى أن الصين لاحظت مناقشات دول آسيان لعقد قمة خاصة، وتأمل الصين وتعتقد أن آسيان ستقوم بدور مهم في إيجاد مخرج.وأعرب جيون عن أمل بلاده أن تستعيد ميانمار السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأن تواصل دفع عملية الانتقال الديمقراطي بثبات، متعهدا بأن تواصل الصين المشاركة والتواصل مع جميع الأطراف في ميانمار للعمل على تهدئة الوضع.