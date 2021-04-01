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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تشدد على أهمية حملات التطعيم: تكسر سلسلة الإصابة

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:01 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن بدء الموجة الثالثة تختلف من دولة لأخرى في إقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن هناك بلدان في شرق المتوسط بدأت فعليا في الموجة الثالثة.

وشدد على أهمية حملات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه كلما زادت أعداد التطعيم كلما زادت نسب الحماية لكسر سلسلة الإصابة بفيروس كورونا في البلدان.

وأكد أن اللقاح ليس الحل الوحيد، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى، وعدم التجمعات في الأماكن المغلقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.

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