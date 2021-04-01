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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق أول رحلة في إطار فقاعة السفر بين تايوان وبالاو

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:00 م
رحلة في إطار فقاعة
رحلة في إطار فقاعة السفر بين تايوان وبالاو
وكالات
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انطلقت أول رحلة سياحية تايوانية إلى جزيرة بالاو اليوم الخميس في إطار "فقاعة السفر" المنشأة حديثًا بين البلدين.

وأقلعت الرحلة التابعة لشركة تشاينا إيرلاينز التايوانية، اليوم الخميس ومن الركاب رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور وسوف تقوم شركات الطيران بتسيير رحلتين أسبوعيا.

ووضع مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان حدا يبلغ 110 سائحين لكل رحلة.

وقبل ساعات من المغادرة، خضع جميع الركاب لفحوص الكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة والرفاهية تشين شيه تشونج، الذي يرأس المركز، في وقت لاحق أن 123 راكبا، من بينهم وفد رسمي من 23 عضوا، جاءت نتيجة فحوصهم سلبية.

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