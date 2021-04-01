تطعيم 99% بالجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بالفيوم

اجتمع الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بحضور الدكتور عماد الدين حسن مدير عام إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ومشرفي قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، ومشرفي الحملة بالمديرية، لمناقشة عرض نتائج العمل لليوم الرابع، والنتائج النهائية للحملة.وأوضح دكتور حاتم، بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة، قامت بتطعيم الأطفال بالفئة المستهدفة من سن يوم وحتى ٥ سنوات، خلال أيام الحملة والتي استمرت لمدة أربعة أيام متتالية منذ الأحد ٣٢٨ وحتى الأربعاء ٣٣١ حيث بلغ إجمالي من تم تطعيمهم 610582 ألف طفل، بنسبة تغطية بلغت 99.9 ٪من مستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة.وذلك من خلال " ١٨٨٤" فريق طبي" ٢٠٥" فريق ثابت بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة، و" ١٦٧٩" فريق متحرك من شقة إلي شقة، لافتًا انه تم مد الحملة يومي الخميس والجمعة بالأماكن الثابتة بالمحافظة.