موسكو: عودة 250 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 250 لاجئا (منهم 77 امرأة 131 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أنه خلال الفترة ذاتها عاد 664 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأشار بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 10عبوات ناسفة قابلة للانفجار.