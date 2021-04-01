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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:58 ص
زيزيت سالم
زيزيت سالم
نضال ممدوح
طباعة
تنظم دار بتانة للنشر٬ في السابعة من مساء اليوم٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعاتها٬ رواية "تبغ وشوكولاتة" للكاتبة زيزيت سالم. ويناقش الرواية الكاتبة صفاء النجار٬ والناقد محمد سليم شوشة٬ ويدير اللقاء شعبان يوسف.

وعن الرواية قالت «زيزيت»: «هي رواية واقعية اجتماعية، وجدت أنني أكتبها وكأنني أتبع أول الخيط في بكرة معقودة بين أصابع قطة، كتبتها من مسافة قريبة جدًا من أبطال مستنسخين من الواقع الذي يتكرر لا نهائيًا كل يوم، ومثلهم في حياة كل واحد منّا، وأعتقد أن القاريء لن يُنهي الرواية إلا وقد وجد نفسه يختار شخصًا من بين من يعرفهم ويظن أنه هو الذي وجده في "تبغ وشوكولاتة"».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وأظن أنني ربما أكون واشية لو قلت أن التبغ هو الرجل والشيكولاتة العذبة هي المرأة، ربما لكن مذاقات المُر والحلو تتبادل على ألسنتنا رجال كنا أم نساء، أعرف كثيرين من مرضى السكر نهمين للحلو، ونساء مدخنات شرهات».

ومن أجواء الرواية نقرأ: "بدايات أنابيب رفيعة من مخارج عدة في جسده، نهاياتها موصولة بعدة أجهزة، ينبعث ضوء من نقطة بعيدة بزاوية الغرفة وتتسع أمامه كشاشة عرض تدور عليها أحداث حياته، كل شئ يخصه عالق خلف جدران هذه الغرفة، إلا المرأة التي عشقها، تحوم رائحتها حوله كهالة تبدد غربته، ورغم أنه يتعرف على جسده بين الأفول والتعلق بالحياة، فإنه لم يتبين وقتها أكان فوق الحياة أم تحتها؟ ولماذا عندما سحبته نقطة الضوء بعيدًا كان الظلام باهرًا إلى ذلك الحد ؛ كما لو أن مئات الفراشات استقرت على شاشة العرض تفتح دفاتر حياته ليقرأها ببطء وهو مغمض العينين.

دقات قلبها مازلت تسمعها وهي تصعد الى الدور الثالث في عمارة متهالكة في حي عابدين، هكذا وجدت نفسها في لحظة أمام نظرات "أستاذ حافظ المحامي" الذي سيعقد قرانها بحضور اثنين من الشهود اتفق معهم حسام مسبقًا للتوقيع على وثيقة الزواج، شحب وجهها وهي تردد وراءه ـ قبلت زواجك ـ وكأنها باعت نفسها لأول من طرق بابها دون ثمن يذكر حتى جذبها حسام اليه ولف ذراعيه حول خصرها مطمئنًا لها وهامسًا: مبروك يا حبيبتي.
مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة
مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة
مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة
مناقشة رواية «تبغ وشوكولاتة» لزيزيت سالم بدار بتانة

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