992 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 272 ألفا و411 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و257 حالة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 95 ألفا و326 شخصا.