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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: تلقينا 6208 طلبات تصالح في مخالفات البناء

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:57 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن محافظة بورسعيد استقبلت ٦٢٠٨ طلبات تصالح من جميع الأحياء مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، للوقوف على آخر المستجدات فى موقف التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة بورسعيد، ومتابعة سير العمل بمركز المتغيرات المكانية بالمحافظة والأحياء، بحضور مديرى إدارات التخطيط العمرانى ومركز المتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد استقبلت طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين بكافة الأحياء من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات عالية فى هذا الملف، مؤكدا على انتهاء عصر مخالفات البناء ولن يسمح بعودتها مجددا.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديرى إدارات التخطيط والمتغيرات المكانية حول آخر التطورات فيما يتعلق برصد المخالفات البنائية فى الأحياء وسرعة التعامل معها، مؤكدا أن الدولة اهتمت بهذا الملف لإنهاء أي مخالفات في البناء بانتهاء مدة التصالح، لافتا أن مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة يعمل على سرعة رصد أي مخالفات بنائية والمتابعة الميدانية أولا بأول فى هذا الشأن.

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