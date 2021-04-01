غدا.. نجوم «مسرح مصر» في «ورطة عائلية» على «MBC»

تعرض قناة "MBC مصر"، الثامنة مساء غدًا الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية"."ورطة عائلية" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة، ما يُسبب العديد من المشاكل وفي إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.يشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.تُعرض مسرحية "ورطة عائلية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الساعة 8:00 مساءً.