الفلبين تسجل 8 آلاف و920 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الخميس، تسجيل 8 آلاف و920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 756 ألفا و199 حالة إصابة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في الفلبين إلى 13 ألفا و303 وفيات.. حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية.وبلغ عدد الحالات النشطة في الفلبين 138 ألفا و948 حالة، فيما تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 205 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 603 آلاف و948 شخصا.