حبس 3 عاطلين حازوا 36 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 36 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام قيام 3 عاطلين، "لهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر اقسام المدينة مسرحًا.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 36 طربة لمخدر الحشيش وسلاحين أبيض ومبلغ مالى وهاتفى محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.