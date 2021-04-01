تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة خلال حملة «حقك تنظمي» بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" وذلك خلال الفترة من 14 حتى 25 من مارس الماضي، وذلك لتقديم جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمواطنين بالمجان.أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 44 ألفا و793 سيدة، منها 10 آلاف و15 من السيدات الجدد، و33 ألفا و58 مترددة، مؤكدًا أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن فعاليات الحملة تم تنفيذها على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى الفترة من 14 مارس حتى 18 مارس 2021 بمراكز (سمالوط - بنى مزار – العدوة - ملوي -ديرمواس)، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 21 حتى 25 مارس، بمراكز (المنيا - أبو قرقاص - مطاي – مغاغة).من جانبه، قال الدكتور أحمد صادق، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه تم صرف 44 ألفا و766 وسيلة تنظيم أسرة مختلفة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الوحدات الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ 394 سيدة ومتابعة حمل لـ 948 حالة وإجراء كشف نساء لـ 1502 سيدة، فيما تم تقديم الاستشارة الطبية لـ 24 ألفا و418 حالة، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.