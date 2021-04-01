«الصحة العالمية»: نستهدف توزيع مليارى جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تستهدف، توزيع مليارى جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على كافة دول العالم بنهاية 2021.وأكد أن المنظمة تتعاون مع كافة المنظمات والهيئات لضمان التوزيع الأمن للقاح فيروس كورونا وتوفير الكميات المطلوبة.وأضاف أن هناك الكثير من التحديات الخاصة بإنتاج وتوزيع اللقاح في كافة دول العالم، ونستهدف فتح خطوط إنتاج إضافية للقاح فيروس كورونا في عدد من الدول.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 ومستجدات وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.