تعاون بين «العربية للتصنيع» و«نيوستار» الكورية لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي الفيبر

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز خطة الدولة لإستخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وآمن للطاقة من خلال استغلال القدرات والطاقات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين تكنولوجيا تصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة.جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية الجنوبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع.وأشاد التراس بخبرات شركة "نيوستار" الكورية وريادتها في تصنيع أحدث أسطوانات الغاز المصنعة من الفيبر بأحجامها المختلفة، وتطبيقها في العديد من المجالات الصناعية والمدنية، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية وخبراتها البشرية الفنية لتعزيز خطة الدولة لتحويل غالبية المركبات والمخابز والتطبيقات الصناعية المختلفة لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وآمن للطاقة.وأضاف أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلي وفقا لمعايير الجودة العالمية، من خلال إنشاء مصنع لأسطوانات الغاز الفيير، بالشراكة بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية.وأشار إلى أنه تم الإتفاق على زيادة نسب المكون المحلي لإنتاج وتصنيع خزانات الغاز الطبيعي الفيبر المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها ومختلف التطبيقات الصناعية، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتقليل اقتصاديات تصنيع حاويات الغاز.وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على الاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع، لتصنيع أحدث أسطوانات الغاز الفيبر بتقنيات تصنيع ومعالجة فريدة تتجاوز بكثير الأسطوانات المعدنية التقليدية وتوفر وزنا أخف ومرونة في التصميم والحجم وأمانا لتصميم، فضلا عن تصنيع تجهيزات المركبات الناقلات العاملة في توصيل وإمداد الغاز الطبيعي المضغوط وعمليات نقل الغاز، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.وأوضح أن هذا الصرح الصناعي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن العربية للتصنيع تستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي كافة إحتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير مستقبلا للمنطقة العربية والأفريقية.من جانبه، أكد "كي دونج كيم" الرئيس التنفيذي لشركة نيوستار الكورية، أن السوق المصري أصبح جاذبا للاستثمارات الكورية، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.وأشار إلى تطلع شركة نيوستار لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال صناعة أحدث أنواع أسطوانات الغاز الفيبر، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة العربية والأفريقية.