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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

26 مايو.. محاكمة المتهم بقتل «سيدة الشهامة» فى الوراق

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:53 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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حددت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 26 مايو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "راوية" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الشهامة"، لدفاعها عن جارتها ومنع المتهم من الاعتداء عليها وضربها بمنطقة الوراق.

كانت قد أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، المتهم للمحاكمة أمام الجنايات.

وكشفت أقوال شهود العيان في اعترافاتهم أمام النيابة، أن السيدة "راوية" كانت تدافع عن جارتها التي تقطن في العقار المقابل لها، نتيجة هجوم عاطل عليها والاعتداء عليها، فاستل المتهم سكينًا للتخلص منها.

وأضاف الشهود في اعترافاتهم، أن المتهم ويدعى "ش. ب" كان يعتدى على سيدة مطلقة تقطن في المنطقة بمفردها، فقامت السيدة "راوية" بالدفاع عنها من هجوم المتهم فسدد لها عدة طعنات فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال الجيران أجمعوا على أن المتهم «شعبان. ب» جارهم قتل السيدة بعدة طعنات عندما حاولت حماية جارتها منه.

كانت قد ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، واقتادته قوة من المباحث إلى قسم شرطة الوراق وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وادعى أنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه التي اعتدت عليه بالسباب والشتائم أمام أهل المنطقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ربة منزل تدعى "راوية"، قتلها المتهم "ش.ب" عاطل، حيث حصل على سلاح أبيض من مسكنه، وسدد لها طعنة أنهت حياتها فى الحال، بسبب دفاعها عن ربة منزل، ومنعها للمتهم من الاعتداء عليها بالضرب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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