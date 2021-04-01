الأرجنتين تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 16 ألفا و56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و348 ألفا و821 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و858 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 670 ألفا و936 شخصا.