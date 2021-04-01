محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز المتغيرات المكانية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى إدارات التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل بإدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.واستعرض المحافظ عدد من الملفات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والتى يتم تطبيقها لأول مرة ببورسعيد، ومستجدات الأعمال بالإدارة وعرض التقارير الخاصة بأعمال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك فى إطار الطفرة الرقمية التى شهدتها بورسعيد فى كافة المجالات.ويعد مركز المتغيرات المكانية نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، ويسعى المركز إلى توحيد المواصفات المستخدمة فى إنشاء ونشر البيانات المكانية، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان.