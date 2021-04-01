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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخزن بحوزته 6614 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالساحل

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:51 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بمنطقة الساحل، لحيازته كمية من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط مسئول مخزن قطع غيار سيارات، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات "مقلدة" ومجهولة المصدر ومنسوبة لماركات عالمية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع.

وعُثر بداخل المخزن على 6614 قطعة غيار سيارات متنوعة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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