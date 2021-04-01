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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحبط مخططًا إرهابيًا لـ«داعشى» فى موسكو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:58 ص
هيئة الأمن الفدرالية
هيئة الأمن الفدرالية
أمينة ذكى
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الخميس، إحباطها مخططًا إرهابيًا في مقاطعة تفير شمال غربي العاصمة موسكو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

ووفقا للوكالة الروسية، فقد أحبطت السلطات مخططًا إرهابيًا كان ينوي تنفيذه مواطن روسي منحدر من إحدى دول آسيا الوسطى ومنتمٍ إلى تنظيم "داعش".

وذكرت الهيئة أن المتطرف أطلق النار على عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه، وتمت تصفيته بالرصاص المضاد، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن والسكان المدنيين.

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