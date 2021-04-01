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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لماذا رُشحت الإمارات لعضوية مجلس الأمن؟

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:50 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن ترشيح الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي لـ 2022-2023 عن المقعد العربي جاء لتميز سياستها بالنهج الثابت والراسخ الذي يؤكد أهمية احترام القانون الدولي وبناء علاقات دولية تقوم على التعاون واحترام سيادة جميع الدول.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "عضوية الإمارات تثري مجلس الأمن"، أن الدولة تدعو الجميع إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في التعامل مع كافة القضايا والأزمات، فضلًا عما تشدد عليه من تأكيد أهمية مواكبة المتغيرات السريعة للزمن سواء من حيث ما يحمله من تحديات أو ما تقتضيه الحاجة من التنسيق تجاه ملفات غاية في الأهمية للحاضر والمستقبل.

وأضافت من هنا تأتي أهمية ترشيح الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي لـ 2022-2023، عن المقعد العربي، بعد تزكية جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

واختتمت الصحيفة بالقول إن "مجلس الأمن الذي شهد في الكثير من الأزمات تعطلًا جراء الخلافات وآلية العمل، يحتاج إلى صوت العقل والحكمة والوعي وتغليب المصالح التي تهم العالم أجمع على الحسابات الآنية والمصالح المنفردة، بالإضافة إلى ما تحظى به الإمارات من علاقات قوية مع أغلب دول العالم، وهو ما يسهل تقريب وجهات النظر خاصة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".

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