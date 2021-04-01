قرارات النيابة فى اصطدام 6 سيارات واشتعال النيران بهم في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بتشريح جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهما، والتصريح بالدفن وتسليم الجثث لذويها.كما قررت النيابة الاستعلام عن صحة ٦ مصابين لسؤالهم حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان لقى شخصين مصرعهما وأصيب ٦ آخرين في تصادم ٦ سيارات وتفحمهم على الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.