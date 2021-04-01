مصطفى قمر يطل على «القاهرة والناس» في رمضان من خلال «فارس بلا جواز»

تستعد شبكة قنوات القاهرة والناس لعرض مسلسل "فارس بلا جواز" للنجم مصطفى قمر خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو دراما كوميدي يرصد رحلة بحث عن عروسة في إطار كوميدي وكل حلقه لها بطلة.يجسد مصطفى قمر خلال العمل شخصية مختلفة تمامًا عن طريق عمل درامي بحلقات منفصلة متصلة وصراع مع الحب بأسلوب كوميدي كبير، كما يقدم في العمل بعض الأغنيات الأولى خاصة بالتتر والثاني ستكون في نصف المسلسل والثالثة في نهايته.يشارك في بطولة "فارس بلا جواز" الفنانة بشرى ومي سليم وويزو وشيري عادل وندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي مدير تصوير تامر جوزيف، إخراج معتز حسام وهناك العديد من المشاركات للنجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله واوس اوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.