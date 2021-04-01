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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«شاشة رخيصة» تسقط لص شقق في قبضة الأمن بمصر الجديدة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:49 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر سرقة في مصر الجديدة، أثناء عرضه متحصلات نشاطه الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض شاشة تليفزيون للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم "مسجل شقى خطر- سرقات عامة"، وبحوزته هاتف محمول، شاشة تليفزيون "مجهولين المصدر".

وبمناقشته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بذات العقار محل سكن المتهم بأسلوب "كسر الباب"، وأضاف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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